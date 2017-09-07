بالأرقام.. تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر

مصراوي Masrawy

كتب – محمد الصباغ:

قررت لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس الأمريكي اليوم الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر بداية من العام المقبل بمقدار 300 مليون دولار، وقطع 37 مليون دولار أخرى من المساعدات الاقتصادية.

ويصوّت الكونجرس في وقت لاحق على هذا القرار سواء بتطبيقه أو عدمه. فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الكونجرس الأمريكي مازال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، مشيرة في بيان رسمي اليوم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

وقال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك خلاف بين لجنة العمليات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي حيث توافق الأولى على ميزانية برنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية الخارجية دون تخفيضات، بينما طالبت لجنة النواب بالإبقاء عليها كما هي.

وكانت الإدارة الأمريكية قررت في أغسطس الماضي وقف مساعدات لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار بجانب تأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، وهو القرار الذي أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.

تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر

وبين عامي 1948 و2016، منحت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومات المصرية 77.4 مليار دولار كمساعدات تضمنت 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية منذ عام 1987.

وذكر تقرير لمركز البحوث التابع للكونجرس الأمريكي في مارس الماضي أن توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 لا تنص بأي شكل من الأشكال على التزام أمريكي بأي مساعدات للدولتين الأطراف في الاتفاقية. وأشارت الدراسة البحثية إلى أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بين الدولتين ولا ارتباط قانوني للولايات المتحدة بها.

لكن التقرير أكد أيضًا أن أمريكا باعتبارها الراعية لاتفاق السلام عادة ما قدمت المساعدات للدولتين لضمان "الاستقرار والتعاون الأمني بين البلدين".

وبدأت المساعدات الأمريكية إلى مصر من عام 1946 حينما وصل إلى مصر 9.3 مليون دولار، وعام 1948 وصلت إلى 1.4 مليون دولار فقط، في حين ارتفعت عام 1955 إلى 66.3 مليون وفي عام 1957 بلغت مليون دولار فقط، وفقًا لما نقلته الورقة البحثية للمركز التابع للكونجرس الأمريكي.

وخلال الستينيات وصلت قيمة المساعدات إلى ذروتها في عام 1962 لتبلغ 200.5 مليون دولار، ثم تراجعت عام 1972 الذي سبق حرب أكتوبر 73 لتصل إلى مليون ونصف دولار فقط.

كل تلك الفترة لم تكن أي من هذه المساعدات في صورة عسكرية، لكن مع حلول عام 1979 وتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، بدأ تدفق المساعدات العسكرية بقرض قيمته 1.5 مليون دولار وقيمة مساعدات بلغت 2 مليار و588.5 مليون دولار أمريكي.

ومع عام 1985 بدأت قيمة المعونات العسكرية تتخطى المليار دولار، فوصلت في ذلك العام إلى 1.175 مليار دولار مع توقف القروض العسكرية، ووصلت في عام 1987 إلى 1.3 مليار دولار وهي القيمة المستمرة تقريبًا بنفس المعدل حتى اليوم.

وفي الفترة من 1998 حتى 2013، أعلن مركز الأبحاث التابع للكونجرس أن قيمة المساعدات الأمريكية في جميع المجالات لمصر بلغت 73 مليار و174 مليون دولار أمريكي.

ووصلت المساعدات العسكرية في عام 2013 إلى 1,234.3 مليار دولار. وفي عام 2015 وصلت قيمة المساعدات الاقتصادية لمصر 200 مليون دولار، فيما جاء مبلغ المساعدات العسكرية ثابتًا ووصل إلى 1.3 مليار دولار.