إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أسوان الغربي"

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بنبان، التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقى الإسعافات اللازمة.

وحصل "مصراوي" على أسماء المصابين: وهم "عاصم عبد الستار علي، 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونعمة عبد الستار علي، 65 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وإيمان عبد الستار علي، 51 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونادية عبد الحميد طه، 55 سنة، كدمات بالظهر، وهدير عاصم عبد الستار، 30 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم".

كما أصيب "محمد عاصم عبد الستار، 18 سنة، بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد خالد عبد الراضي، 16 سنة، اشتباه خلع في الكتف الأيسر، ومحمد حلمي محمد، 18 سنة، جرح باليد اليسرى، وعبد الله حلمي محمد، 22 سنة، جرح بالكتف الأيسر، وكوثر محمد حامد 62 سنة كسر بالكتف الأيمن".