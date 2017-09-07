القبض على هارب من حكم مؤبد بكفر الشيخ
القبض على هارب من حكم مؤبد بكفر الشيخ
09:49 م الخميس 07 سبتمبر 2017
تعبيرية
كفر الشيخ - إسلام عمار:
ألقت المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، القبض على أحد الهاربين، من حكم جنائي مؤبد، غيابيًا، وذلك في حملة أمنية موسعة، بنطاق دائرة قسم شرطة بيلا، لضبط قضايا تنفيذ الأحكام.
كشفت الحملة الأمنية، التي أجريت تحت إشراف مدير أمن المحافظة، اللواء أحمد صالح، عن ضبط المدعو "السيد أحمد سالم المتولي"، 35 عامًا، عاطل، ويقيم بدائرة مركز شرطة بيلا، لصدور حكم جنائي ضده، واجب النفاذ، غيابي بالمؤبد، في القضية رقم 340 لسنة 2017، جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم كلي 568 "مخدرات"، وذلك بجلسة 29/8/2017 .
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