مبعوث «بوتين»: مصر شريك أساسي.. و«حادث الطائرة» لم يؤثر على العلاقات

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قال المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، إن التواصل مع الشركاء في القاهرة مستمر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في مصر، لافتًا إلى أنه يؤكد للجميع أن مصر تعتبر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي الإسلامي.

أضاف بوجدانوف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، الخميس، أن وزيري الخارجية والدفاع الروسي والمصري دائمًا ما يلتقيان، مشيرًا إلى أن هناك مصداقية بين الرئيس المصري ونظيره الروسي، موضحًا أن تلك العلاقات لديها أفق مثمر في كافة المجالات.

أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن حادث الطائرة لم يؤثر علي قوة العلاقات بين البلدين، وهناك تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

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أكد أنه «إذا كان لأي حكومة سورية جديدة رأي أخر في التعاون مع روسيا فأهلًا وسهلًا»، لافتًا إلى أنه يجب علي المجتمع الدولي ضمان نزاهة أي انتخابات مستقبلية في سوريا.

أشار إلى أنه على الجميع الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وهناك جهود مصرية سعودية لتشجيع المعارضة على التوحد، مشيرًا إلى أن مصر تشارك روسيا رؤيتها في ضرورة الإبقاء على وحدة الأراضي السورية.

لفت إلى أن «الوضع الحالي في ليبيا ليس سهلًا في الوضع الحالي، وهناك تواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل الأزمة الليبية واستقبال الوفود».