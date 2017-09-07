أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الأمن الوطني يداهم بؤرا إجرامية بميت عقبة ومحور 26 يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن الوطني يداهم بؤرا إجرامية بميت عقبة ومحور 26 يوليو

09:31 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الأمن الوطني يداهم بؤرا إجرامية بميت عقبة ومحور 26 يوليو

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط قطاعي الأمن العام والوطني بالجيزة حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمنطقتي ميت عقبة ومحور 26 يوليو بالعجوزة.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث شمال الجيزة، عن ضبط 11 قضية إتجار في المواد المخدرة، و4 قطع أسلحة بيضاء.

وتمكن العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم أحمد الوليلي، وكيل الفرقة، من ضبط "طارق و."، 18 سنة، و"طارق س."، 29 سنة، مطلوب ضبطهما بقضية (سرقة بالإكراه)، و3 هاربين من مراقبة.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، أحالها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 4 سودانيين بعابدين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب "قطع الجيب"

    أخبار

  • ضبط أدوات تجسس بحوزة عاطل في الجيزة

    أخبار

  • تنفيذ 22 ألف حكم قضائي في حملة موسعة لمباحث تنفيذ الأحكام

    أخبار

  • القبض على خفيرين بجوزتهم أسلحة نارية بالتجمع الخامس

    أخبار

إعلان

cfa9ed3afa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية