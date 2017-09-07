الأمن الوطني يداهم بؤرا إجرامية بميت عقبة ومحور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط قطاعي الأمن العام والوطني بالجيزة حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمنطقتي ميت عقبة ومحور 26 يوليو بالعجوزة.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث شمال الجيزة، عن ضبط 11 قضية إتجار في المواد المخدرة، و4 قطع أسلحة بيضاء.

وتمكن العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم أحمد الوليلي، وكيل الفرقة، من ضبط "طارق و."، 18 سنة، و"طارق س."، 29 سنة، مطلوب ضبطهما بقضية (سرقة بالإكراه)، و3 هاربين من مراقبة.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، أحالها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.