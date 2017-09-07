ليبرمان: إسرائيل ستمنع إنشاء "ممر شيعي" من إيران إلى سوريا

(مصراوي):

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها ومنع أعدائها من مهاجمة مواطنيها، مشددًا على أنها ستمنع إنشاء ما أسماه بـ"ممر شيعي" بين إيران وسوريا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وقال ليبرمان، في أول تعليق رسمي على قصف موقع عسكري للجيش السوري في مدينة مصياف في ريف محافظة حماة من قبل طائرات مقاتلة يرجح أنها إسرائيلية، قال: "كل يوم هناك تفجيرات وقتلى في سوريا، وهذا شأن سوري خاص لا دخل لنا به، لكن علينا أن نعتنى بأمننا، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وأوضح ليبرمان، في مقابلة إذاعية لقناة "راديوس 100 إف إم"، الخميس: "إننا لا نسعى إلى مغامرة عسكرية، ولكننا عازمون على منع أعدائنا من ضرب، أو حتى خلق محاولة لضرب وتهديد أمن مواطني إسرائيل".

ولفت ليبرمان، الذي يتولى أيضا رئاسة حزب "بيتنا إسرائيل" اليميني المتطرف، إلى "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية، مؤكدا: "سنفعل كل ما بوسعنا كي نمنع إقامة ممر شيعي من إيران إلى سوريا!".

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل تأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات والفرص في الشرق الأوسط، وللأسف، كل شيء قابل للحدوث، ولذا فإن إسرائيل على أهبة الاستعداد لكل سيناريو".

وأعلن الجيش السوري، صباح الخميس، عن مقتل جنديين ووقوع خسائر مادية جراء غارات إسرائيلية على موقع عسكري بالقرب من مدينة مصياف في ريف محافظة حماة.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي تخرج فيها المقاتلات الإسرائيلية عن نطاق نشاطها في محيط العاصمة السورية دمشق، حيث استهدفت الهجمات السابقة مطار المزة العسكري جنوب المدينة.

وقالت إسرائيل إن هذه العمليات، التي اعترفت بشن عدد منها، وليس جميعها، كان الغرض منها منع نقل الأسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.