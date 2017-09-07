أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ليبرمان: إسرائيل ستمنع إنشاء "ممر شيعي" من إيران إلى سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ليبرمان: إسرائيل ستمنع إنشاء "ممر شيعي" من إيران إلى سوريا

09:29 م الخميس 07 سبتمبر 2017

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

(مصراوي):

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها ومنع أعدائها من مهاجمة مواطنيها، مشددًا على أنها ستمنع إنشاء ما أسماه بـ"ممر شيعي" بين إيران وسوريا، وفقًا لموقع " اليوم".

وقال ليبرمان، في أول تعليق رسمي على قصف موقع عسكري للجيش السوري في مدينة مصياف في ريف محافظة حماة من قبل طائرات مقاتلة يرجح أنها إسرائيلية، قال: "كل يوم هناك تفجيرات وقتلى في سوريا، وهذا شأن سوري خاص لا دخل لنا به، لكن علينا أن نعتنى بأمننا، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وأوضح ليبرمان، في مقابلة إذاعية لقناة "راديوس 100 إف إم"، الخميس: "إننا لا نسعى إلى مغامرة عسكرية، ولكننا عازمون على منع أعدائنا من ضرب، أو حتى خلق محاولة لضرب وتهديد أمن مواطني إسرائيل".

ولفت ليبرمان، الذي يتولى أيضا رئاسة حزب "بيتنا إسرائيل" اليميني المتطرف، إلى "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية، مؤكدا: "سنفعل كل ما بوسعنا كي نمنع إقامة ممر شيعي من إيران إلى سوريا!".

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل تأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات والفرص في الشرق الأوسط، وللأسف، كل شيء قابل للحدوث، ولذا فإن إسرائيل على أهبة الاستعداد لكل سيناريو".

وأعلن الجيش السوري، صباح الخميس، عن مقتل جنديين ووقوع خسائر مادية جراء غارات إسرائيلية على موقع عسكري بالقرب من مدينة مصياف في ريف محافظة حماة.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي تخرج فيها المقاتلات الإسرائيلية عن نطاق نشاطها في محيط العاصمة السورية دمشق، حيث استهدفت الهجمات السابقة مطار المزة العسكري جنوب المدينة.

وقالت إسرائيل إن هذه العمليات، التي اعترفت بشن عدد منها، وليس جميعها، كان الغرض منها منع نقل الأسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحالف الدولي: يوجد 12 ألف داعشي في سوريا

    أخبار

  • حماس تدين غارات إسرائيل على سوريا

    أخبار

  • بوتين يلتقى الرئيس اللبناني في موسكو الأسبوع المقبل

    أخبار

  • الهلال الأحمر الإيراني يستعد لإرسال مساعدات لمسلمي الروهينجا

    أخبار

إعلان

964a5ceff3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو