سبوتنيك: محمد بن سلمان ملكا للسعودية في الأسابيع المقبلة

(مصراوي):

ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد يتخلى عن السلطة لصالح ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن المجموعة العلمية لشركة "أوراسيا جروب" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذكرت أن نقل السلطة سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل "منع الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة".

وذكرت "سي إن بي سي" عن رئيس المجموعة العلمية لشركة "أوراسيا جروب" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيهم كامل قوله: "نعتقد أن الملك سلمان سينقل السلطة إلى ابنه في الأسابيع المقبلة - إذا لم يكن في المستقبل القريب - من أجل منع منافسي محمد بن سلمان التشكيك في خطة نقل السلطة".

وأشارت القناة إلى أنه وفقًا لبعض المحللين، فإن المعركة من أجل السلطة في المملكة العربية السعودية تجري الآن بالفعل.

وقال الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط من شركة "كابيتال إيكونوميكز" جيسون توفي: "إن التقارير حول مخططات السعودية للحد من خططها الإصلاحية (2030) قد تكون أول علامة على أن قوة وتأثير الأمير محمد بن سلمان بدأت تضعف وبدأت تتشكل معارضة للإصلاحات".