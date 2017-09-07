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مسئول عسكري أمريكي: نشر قوات أمريكية إضافية في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مسئول عسكري أمريكي: نشر قوات أمريكية إضافية في أفغانستان

09:19 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مسئول عسكري أمريكي: نشر قوات أمريكية إضافية في أفغانستان

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ)

كشف مسئول عسكري أمريكي النقاب، اليوم الخميس، عن أن وزير الدفاع جيمس ماتيس وافق بالفعل على إرسال قوات إضافية أمريكية إلى أفغانستان يبلغ عددها 3500 فرد.

وقال المسئول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته - حسبما ذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن إرسال هذه القوات الإضافية يأتي في إطار استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد التي أعلنها مؤخرًا بشأن أفغانستان، والتي أكدت على ضرورة إنهاء حالة الجمود الراهنة في القتال ضد عناصر حركة طالبان المتمردة في أفغانستان.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن استراتيجية ترامب بشأن أفغانستان تشمل، من بين أمور أخرى، تعزيز القوات الأمريكية العاملة هناك بأعداد إضافية بغرض توسيع نطاق مهمتها هناك في تقديم النصح والمساعدة لقوات الجيش الأفغاني.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أبلغ الصحفيين يوم الجمعة الماضي بأنه وقّع بالفعل على أوامر نشر بعض القوات الإضافية الأمريكية في أفغانستان، غير أنه لم يكشف عن هذا العدد على وجه الدقة.

يُشار إلى أن البنتاجون كشف النقاب في الأسبوع الماضي عن أن عدد القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان يبلغ في الوقت الراهن 11 ألف فرد وليس 8400 فرد، كما كان يتردد في الماضي.

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مصراوي Masrawy

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