إغلاق شارع أكسفورد بلندن بعد دوي إنفجار

القاهرة – (مصراوي)

قالت شرطة لندن إن رجلًا أصيب بعد انفجار صغير لأسلاك كهرباء، وتم إغلاق الشارع وأوقف المرور بالاتجاهين وتم فرض طوقًا أمنيًا حول المكان.

وقال شاهد عيان لشبكة بي بي سي اليوم الخميس، إن سمع صرخات وبكاء وصياح بعد إنفجار مدوي، في صندوق للأسلاك الكهربائية.