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إغلاق شارع أكسفورد بلندن بعد دوي إنفجار

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مصراوي Masrawy

إغلاق شارع أكسفورد بلندن بعد دوي إنفجار

09:17 م الخميس 07 سبتمبر 2017

إغلاق شارع أكسفورد بلندن بعد دوي إنفجار

شرطة لندن

القاهرة – (مصراوي)

قالت شرطة لندن إن رجلًا أصيب بعد انفجار صغير لأسلاك كهرباء، وتم إغلاق الشارع وأوقف المرور بالاتجاهين وتم فرض طوقًا أمنيًا حول المكان.

وقال شاهد عيان لشبكة بي بي سي اليوم الخميس، إن سمع صرخات وبكاء وصياح بعد إنفجار مدوي، في صندوق للأسلاك الكهربائية.

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