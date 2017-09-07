إغلاق شارع أكسفورد بلندن بعد دوي إنفجار
إغلاق شارع أكسفورد بلندن بعد دوي إنفجار
09:17 م الخميس 07 سبتمبر 2017
شرطة لندن
القاهرة – (مصراوي)
قالت شرطة لندن إن رجلًا أصيب بعد انفجار صغير لأسلاك كهرباء، وتم إغلاق الشارع وأوقف المرور بالاتجاهين وتم فرض طوقًا أمنيًا حول المكان.
وقال شاهد عيان لشبكة بي بي سي اليوم الخميس، إن سمع صرخات وبكاء وصياح بعد إنفجار مدوي، في صندوق للأسلاك الكهربائية.
Police attending "small power network explosion" on London's Oxford Street https://t.co/rvTqGgslXg pic.twitter.com/4DAQBsv92r
— BBC News (UK) (@BBCNews)
Police attending "small power network explosion" on London's Oxford Street https://t.co/rvTqGgslXg pic.twitter.com/4DAQBsv92r— BBC News (UK) (@BBCNews) September 7, 2017
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