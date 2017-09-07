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"صحة الدقهلية": نجاح أول عملية منظار شعبي لاستخراج جسم غريب من بطن طفلة (صور)

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مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية": نجاح أول عملية منظار شعبي لاستخراج جسم غريب من بطن طفلة (صور)

09:34 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم، نجاح أول عملية منظار شعبي تتم داخل أحد المستشفيات التابعة للمديرية بالمنصورة، لاستخراج جسم غريب من داخل بطن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

أجرى الجراحة فريق مكون من الدكتور إسلام سعدة، مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الكريم، أخصائي تخدير بمستشفى المنصورة الدولي، والدكتور خالد عزمي، مقيم جراحة قلب وصدر بالمستشفى الدولي.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "إن الجراحة التي أجريت "Urgent rigid bronchoscope" هي الأولى التي تتم بمستشفى المنصورة الدولي، التابع لوزارة الصحة، باعتباره مستشفى الإحالة الوحيدة بالمحافظة".

وأضاف مكي، أن تلك العمليات كانت تُجرى داخل مستشفيات جامعة المنصورة، وتمت بالمستشفى الدولي، اليوم، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنصورة.

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