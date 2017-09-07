إصابة 15 شخصًا في مشاجرة مسلحة بسبب الخلاف على تسمية "نجع" بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أصيب 15 شخصًا بكسور وكدمات وسحجات بالجسم، اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على تسمية نجع بدائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أن المشاجرة بين كل من أشرف جابر السيد، ومختار أحمد عبد اللاه، وعبد الرحمن صابر عبد الرحمن، وطارق أحمد عبد الحليم، وإسلام أحمد عبد اللاه، ومحمد صابر عبد الرحمن، وعمرو أحمد عبد اللاه، وهيثم خالد عبد اللاه، وأحمد جمال عبد السلام، وعماد الدين السيد خميس، والسيد علي السيد، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ينتمون لعائلة "الخمايسة" طرف أول، وبين محمد صابر الشطوري، ومحمود عبد الظاهر مبارك، ومحمد السيد محمد، وعاشور علي السيد، مصابين بسحجات وجروح متفرقة بالجسم ، ينتمون لعائلة "الغرايزة" طرف ثان.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، ما نتج عنه إصاباتهم .

حُرر عن ذلك المحضر رقم 14292 جنح مركز المراغة لسنة 2017 .