برلماني: مباحثات السيسي وبوتين دعمت قرار روسيا بشأن عودة السياحة

كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن إعلان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف بشأن استئناف الرحلات الجوية لمصر في غضون شهر، جاء بعد المباحثات الناجحة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد المسعود، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن مصر نفذت جميع الملاحظات التي طلبها الجانب الروسي بشأن تأمين المطارات لاستئناف الرحلات الجوية، وأنه تم تطبيق الإجراءات العالمية في تأمين المطارات المصرية بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتوفير الأمن والسلامة التي أصبحت جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح المسعود، أن السياح الروس يعشقون مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مطالبًا من الحكومة استغلال ترويج الرئيس السيسي بنفسه للسياحة المصرية عالميا أفضل استغلال، متوجهًا بكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يستغل جميع زياراته وجولاته الخارجية لصالح جميع القطاعات بالدولة، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كان وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، أعلن أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص لاستئناف الرحلات.