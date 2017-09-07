أمير الكويت: قطر قبلت المطالب الـ13 ونحتاج للجلوس والتباحث

القاهرة –(مصراوي)

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، إن النجاح في تجنب التصعيد العسكري في الأزمة القطرية أمر هام. وأضاف في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض إن لديه تأكيدات من قطر لبحث كافة المطالب التي قدمت لها.

وقال الصباح أيضًا، وفقًا لما نقله حساب قناة العربية السعودية على تويتر، إن المطالب الـ 13 قبلتها قطر و"نحتاج للجلوس معا للتباحث"، وتابع أن بلاده هي أكثر من تعرض لحملات "إعلامية من إخواننا في قطر". وأكد أنه متفائل الأزمة في الوقت القريب.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد أنه إذا لم يتم حل أزمة قطر بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دور في الوساطة.

وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي واتهمتها بدعم الغرهاب وإيواء مطلوبين إرهابيين والتقارب مع إيران وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بجانب التدخل في شئون الدول الأخرى.