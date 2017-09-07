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صحيفة: ترامب الابن يقر بلقاء محامية روسية

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مصراوي Masrawy

صحيفة: الابن يقر بلقاء محامية روسية

09:05 م الخميس 07 سبتمبر 2017

صحيفة: ترامب الابن يقر بلقاء محامية روسية

ترامب

(مصراوي):

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لمحققين من مجلس الشيوخ، الخميس، إنه رتب اجتماعا في يونيو حزيران 2016 مع محامية روسية لأنها قد تخبره بمعلومات تضر بمنافسة والده الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأضافت الصحيفة أن دونالد ترامب الابن قال - في بيان معد سلفا - أمام محققي لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، إنه كان من المهم معرفة مدى أهلية كلينتون لأن تكون رئيسة.

ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن الصحيفة فإن ترامب الابن قال للمحققين إن الاجتماع الذي عقد في برج ترامب لم يسفر عن شيء وأصر على أنه لم يتواطأ على الإطلاق مع حملة الروسية للإخلال بسير الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

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مصراوي Masrawy

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