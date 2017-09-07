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ضبط فلاح بحوزته 400 جرام "هيروين" و"أفيون" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط فلاح بحوزته 400 جرام "هيروين" و"أفيون" بالشرقية

09:10 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مواد مُخدرة - أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على فلاح؛ بحوزته كمية من المواد المُخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "سالم.س.ع.س" 58 عامًا، فلاح، مُقيم بناحية "الخطارة" التابعة لدائرة مركز فاقوس، حال قيادته السيارة رقم 9278 "ر ي ج" وبحوزته 250 جرام "هيروين" و150 جرام "أفيون" و30 قرص مُخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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