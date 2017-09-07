خبير أمني: لا توجد حالة اختفاء قسري في مصر.. وأتحدى (فيديو)

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قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هيومن رايتس ووتش منظمة مشبوهة يمولها القطريون واللوبي الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، كان أحد أعضاء أمانتها، في حين أنه أول من روّج لما يُسمى بـ«الاختفاء القسري».

أضاف المقرحي، خلال مداخلة له عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الخميس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أغلب أعضائه من الإخوان وحركة 6 أبريل، مشدّدًا على أنه كان يجب أن يُصدر تقريرًا يرد فيه على إدعاءات وأكاذيب المنظمة التي لا أساس لها من الصحة.

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تابع: «ما مصلحة الداخلية في أن تُعذب مسجون؟ المساجين يُعاملوا معاملة محترمة، وليس من مصلحتنا إطلاقا تعذيب أو اغتصاب أحد كما يقولون، كل هذه أكاذيب لتشويهنا، أين المنظمة من قطر وإيران وتركيا حتى تتحدث عن مصر وحدها؟ أتحدى أن يكون في مصر حالة اختفاء قسري واحدة».