محافظ بني سويف: تحويل الكورنيش لمنطقة جاذبة للسياحة والاستثمار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إنه يتابع العمل محور المستشار عدلي منصور، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجري العمل في 3 قطاعات به، الأول كوبري على النيل، والثاني طريق المتحف، والثالث 2 كوبري أعلى طريق الفيوم.

وعن تجربة محطة البساتين، للمعالجة الثلاثية للمياه الصرف الصحي، عقب: "وقعت المحافظة بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومؤسسة نهضة بني سويف لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين بمركز بنى سويف، باستخدام تكنولوجيا حديثة في قطاع مشروعات الصرف الصحي، حيث يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع الصرف كنموذج لتطبيق وحدات المعالجة المدمجة، التي تعمل بنظام (MBR) والتي تم تطبيقها منذ فترات بعيدة في العديد من دول العالم وبعض الدول العربية".

وتابع، في تصريحات خاصة، "تم تنفيذ المشروع داخل القرية فى 9 أشهر فقط، وبتكلفة أقل كثيرًا مقارنة بمشروعات الصرف الصحى التقليدية، وقلة المساحة التى تم استخدامها ومشاركة المجتمع المدنى فى التمويل والأهالى".

المحافظ أشار إلى معاناة منطقة بياض العرب الصناعية منذ عام 2006 من أزمة الصرف الصناعي، ويتم حاليًا تنفيذ الحلول العاجلة للمشكلة، وتجفيف المياه من المنطقة بعد تسربها عند أبراج المحولات، وتنفيذ إجراءات منع التسرب المياه بمحيط المنطقة والمناطق السكنية المتاخمة، مؤكدًا اختيار مكتب استشاري متخصص لوضع الحلول لهذه المشكلة، ويجري حاليًا تنفيذ الخطة بمعدل جيد.

شاهد أيضا

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع المدرسة اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف شرق النيل، وستتكون من 18 فصلاً دراسيًا، وفصلين لرياض الأطفال وصالة جيمينزيوم وصالة متعددة الأغراض ومعمل لغات وحجرات للمجال الصناعي والاقتصاد المنزلى، متابعًا: "أصدرت توجيهات بتسريع وتيرة العمل في التوقيتات المحددة وإمكانية أن تدخل المدرسة المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل، والتي تمثل دعمًا قويا لمنظومة التعليم بالمحافظة من خلال إدخال الأنظمة التعليمية الحديثة وزيادة الأنشطة في العملية التعليمية".

وبشأن تطوير كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، بين أن جامعة بني سويف وعدد من المكاتب الاستشارية أعدت تصور لتطوير واستثمار الكورنيش، ليشمل أماكن ترفيهيمة تجذب السياحية والاستثمار، ليتحول إلى متنفس حضاري يليق بالمواطن.

واختتم بأنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة "شبابية"، بإشراف الدكتورعبد الرحمن سليم عميد كلية التجارة، وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، للإعداد لتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، الذي سينعقد في بني سويف سبتمبر الحالي.