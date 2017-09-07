"تعليم الوادي الجديد": انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي المقبل.

وأشار "البنواني"، في بيان له، إلى أنه تم الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات وأي تشوهات من على أسوارها، ودهانها وزيادة المساحات الخضراء، وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، بالإضافة إلى صيانة الفصول ورفع كفاءة الإنارة بها، مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

وأضاف، أنه جار التنسيق بين المديرية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وإدارة تحسين البيئة، وشرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلاب.