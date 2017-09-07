أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تعليم الوادي الجديد": انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم الوادي الجديد": انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

08:57 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي المقبل.

وأشار "البنواني"، في بيان له، إلى أنه تم الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات وأي تشوهات من على أسوارها، ودهانها وزيادة المساحات الخضراء، وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، بالإضافة إلى صيانة الفصول ورفع كفاءة الإنارة بها، مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

وأضاف، أنه جار التنسيق بين المديرية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وإدارة تحسين البيئة، وشرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بحث التوسع في المدارس التجريبية لاستيعاب الأطفال فوق الـ5 سنوات بالدقهلية

    أخبار

  • "الأمومة والطفولة": الوادي الجديد خالية من أطفال الشوارع

    أخبار

  • العثور على معمل سري لتجهيز "الحشيش" في الوادي الجديد

    أخبار

  • وكيل "تعليم الغربية": انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

    أخبار

إعلان

0c82962534.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية