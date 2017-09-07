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التحالف الدولي: يوجد 12 ألف داعشي في سوريا

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي: يوجد 12 ألف داعشي في سوريا

08:55 م الخميس 07 سبتمبر 2017

التحالف الدولي: يوجد 12 ألف داعشي في سوريا

ارشيفية

دمشق - (أ ش أ): 

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الخميس، أن عدد مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي الموجودين في سوريا يقدر بنحو 12 ألف عنصر.

وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون، وفقا لقناة ( اليوم ) ، إن عدد "الدواعش" في دير الزور يبلغ ألفين و500 مسلح، وفي الرقة 1500 إرهابي، وفي المنطقة الممتدة بين مدينتي الميادين والبوكمال الواقعتين بمحافظة دير الزور يتراوح بين 6 و8 آلاف مسلح.

وأضاف ديلون، أنه حتى الآن حررت قوات سوريا الديمقراطية - تحالف يضم ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية - 60% من مدينة الرقة، مضيفا أن القوات توفر كافة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في الرقة وتساعد في إجلائهم من المدينة.

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