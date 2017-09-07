التحالف الدولي: يوجد 12 ألف داعشي في سوريا

دمشق - (أ ش أ):

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الخميس، أن عدد مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي الموجودين في سوريا يقدر بنحو 12 ألف عنصر.

وقال المتحدث باسم التحالف رايان ديلون، وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، إن عدد "الدواعش" في دير الزور يبلغ ألفين و500 مسلح، وفي الرقة 1500 إرهابي، وفي المنطقة الممتدة بين مدينتي الميادين والبوكمال الواقعتين بمحافظة دير الزور يتراوح بين 6 و8 آلاف مسلح.

وأضاف ديلون، أنه حتى الآن حررت قوات سوريا الديمقراطية - تحالف يضم ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية - 60% من مدينة الرقة، مضيفا أن القوات توفر كافة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في الرقة وتساعد في إجلائهم من المدينة.