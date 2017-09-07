رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع باكاماني ماهلامبي

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باكاماني ماهلامبي وقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 4 مواسم بدءًا من الموسم المقبل 2017-2018.

وحضر ماهلامبي إلى مقر النادي بالجزيرة مساء اليوم، الخميس، وتواجد في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

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وخاض ماهلامبي مع فريقه السابق بيدفيست 32 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تمكن من إحراز 10 أهداف وصناعة 10 آخرين.

على المستوى الدولي خاض ماهلامبي مباراة واحد مع المنتخب الأول في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 5 مباريات بقميص المنتخب الأولمبي ومباراتين مع منتخب الشباب.