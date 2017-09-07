أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«دعم مصر» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ دعوة الأزهر لإنقاذ مسلمي ميانمار

Google+ Print
«دعم مصر» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ دعوة الأزهر لإنقاذ مسلمي ميانمار «دعم مصر» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ دعوة الأزهر لإنقاذ مسلمي ميانمار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك


أشاد ائتلاف دعم برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، بالدعوة التي أطلقها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إلى المجتمع الدولي والضمير العالمي لسرعة التحرك لوقف أعمال العنف والتطهير العرقي والديني في ميانمار ببورما، والتي أدت إلى مصرع وقتل وتشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا وفرار نحو 125 ألفًا منهم إلى بنجلادش.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، إنه يجب على المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى الإسراع في تنفيذ دعوة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر لإنقاذ مسلمي ميانمار من المجازر البشرية وأعمال القتل والإبادة التي تتم ضدهم بسبب السياسات المتطرفة والعنصرية للحكومة والجيش في ميانمار، والتي تدعمها جماعات بوذية من الرهبان والمدنيين، تمارس سياساتها العنصرية والعرقية منذ سنوات في حق الأقلية المسلمة.

شاهد أيضا

وتساءل حسب الله، قائلا: "أين المجتمع الدولي بجميع منظماته وأين الدول الكبرى بالعالم وأين الضمير العالمي من هذه المجازر البشرية ضد مسلمي ميانمار والتي تخالف أبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين"، متهمًا المجتمع الدولي بالتخاذل والتواطؤ وهو يشاهد ويقف صامتًا ومتفرجًا أمام مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا تقل خطورة عن أعمال القتل وسفك الدماء التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين