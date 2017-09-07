«دعم مصر» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ دعوة الأزهر لإنقاذ مسلمي ميانمار

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أشاد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، بالدعوة التي أطلقها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إلى المجتمع الدولي والضمير العالمي لسرعة التحرك لوقف أعمال العنف والتطهير العرقي والديني في ميانمار ببورما، والتي أدت إلى مصرع وقتل وتشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا وفرار نحو 125 ألفًا منهم إلى بنجلادش.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، إنه يجب على المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى الإسراع في تنفيذ دعوة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر لإنقاذ مسلمي ميانمار من المجازر البشرية وأعمال القتل والإبادة التي تتم ضدهم بسبب السياسات المتطرفة والعنصرية للحكومة والجيش في ميانمار، والتي تدعمها جماعات بوذية من الرهبان والمدنيين، تمارس سياساتها العنصرية والعرقية منذ سنوات في حق الأقلية المسلمة.

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وتساءل حسب الله، قائلا: "أين المجتمع الدولي بجميع منظماته وأين الدول الكبرى بالعالم وأين الضمير العالمي من هذه المجازر البشرية ضد مسلمي ميانمار والتي تخالف أبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين"، متهمًا المجتمع الدولي بالتخاذل والتواطؤ وهو يشاهد ويقف صامتًا ومتفرجًا أمام مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا تقل خطورة عن أعمال القتل وسفك الدماء التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية".