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الدفاع الروسية: يمكن عودة المدنيين لريف حلب الجنوبي

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مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: يمكن عودة المدنيين لريف حلب الجنوبي

08:50 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الدفاع الروسية: يمكن عودة المدنيين لريف حلب الجنوبي

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الظروف أصبحت ملائمة لعودة المدنيين إلى بلدتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الجنوبي الشرقي المحررتين من قبضة تنظيم "داعش" قبل أشهر.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة " اليوم"، الخميس، أنه تم إرسال قافلة مساعدات تحمل المواد الغذائية والطبية ومولدات الكهرباء المتنقلة والمستلزمات إلى سكان مدينة دير الزور السورية، التى تمكن الجيش السوري منذ أيام من فك حصارها".

وأوضحت الوزارة، أن هذه الجهود أتاحت استئناف عمل مخبز في دير حافر وإعادة افتتاح مستشفى في حلب، فضلا عن استكمال أعمال الترميم في مدرسة الفرقان المحدثة في حلب، مضيفة أن لجان المصالحة الوطنية في مناطق تخفيف التوتر تواصل عملها على إعادة النازحين إلى منازلهم وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة جراء الحرب.

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