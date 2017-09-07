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الخارجية البحرينية: تقرير منظمة العفو الدولية لا يستند لحقائق

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مصراوي Masrawy

الخارجية البحرينية: تقرير منظمة العفو الدولية لا يستند لحقائق

08:48 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الخارجية البحرينية: تقرير منظمة العفو الدولية لا يستند لحقائق

الخارجية البحرينية

المنامة - (أ ش أ):

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها لما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية تجاه البحرين من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة، وابتعاده عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، الخميس، أنها ستقوم بدراسة ما ورد بهذا التقرير، وتتطلع إلى أن تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالانصاف وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي.

وشددت وزارة الخارجية على التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتماشى مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية الراسخة التي تكفل التسامح وتحقيق المساواة وإرساء العدالة.

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