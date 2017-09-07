محافظ المنوفية: إيقاف رئيس وحدة محلية ووحدة زراعية 3 أشهر وإحالتهما للنيابة

المنوفية - مروة فاضل:

قاد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، حملة إزالة التعديات على الاراضي الزراعية، في كافة مراكز المحافظة، والبالغة 10 مراكز، مدعمة بقوات ضخمة.

وجرى تنفيذ 84 حالة إزالة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذا للإزالات الفورية لحالات التعدي التي رصدت رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأثناء تنفيذ الإزالات بمركز شبين الكوم، تعرض أحد ضباط الشرطة لقوات التنفيذ، لعرقلتهم عن تنفيذ الإزالة لوالده المتعدي، فتم التصدي له وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وجرى استكمال الإزالة بالكامل.

كما قرر محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية بالخطاطبة ورئيس الوحدة الزراعية بذات القرية للنيابة، وإيقافهما عن العمل لمدة 3 اشهر، وذلك لتواطؤهما مع موظف بالوحدة المحلية ومحاولتهما عرقلة تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأنه، وافتعال المشاجرات مع قوات الأمن أثناء التنفيذ.