محافظ كفر الشيخ: تحرير 222 محضرًا ضد المخالفين في حرق قش الأرز

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحرير 222 محضرًا ضد المخالفين للقانون بشأن حرق قش الأرز، والإضرار بالبيئة، وذلك عقب اتخاذ عدة إجراءات مشددة، لمنع تكرار ذلك، ومكافحة السحابة السوداء، وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة من قش الأرز بالمحافظة، وسط تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه جرى تحفيز المزارعين عن طريق شراء قش الأرز بـ 50 جنيهًا للطن الواحد، وتحويل قش الأرز إلى سماد عضوي، وأعلاف للماشية بالمجان، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من القش، بعمل الأسمدة الزراعية، لتحسين جودة التربة.

وأكد أنه يتابع مكافحة حرق قش الأرز على مدار الساعة، من خلال مركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الله، مدير عام المركز، والمراكز الفرعية بالوحدات المحلية، بشكل دائم، مع تلقى اتصالات وبلاغات المواطنين على الخط الساخن 114، والربط مع جميع رؤساء، المراكز، والمدن، والقرى، والمديريات الخدمية المختصة من خلال أجهزة اللاسلكي.