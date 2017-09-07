خبير عسكري: طائرات «التمساح» الروسية إضافة قوية للجيش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء طلعت مِسلم، الخبير العسكري، إن مروحيات التمساح الروسية «كا – 52»، التي ستستقبل مصر دفعتها الثانية بالأيام المقبلة، تعد إضافة قوية للقوة الجوية المصرية.

أضاف مِسلم، خلال حواره عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن مروحيات «التمساح» من النوع القتالي، حيث أنها تشبه طائرات الأباتشي، لكن لديها قدرة أكبر على التحكم والسيطرة.

وأوضح الخبير العسكري، أن صفقة مروحيات «التمساح» تتكون من 40 مروحية ستحصل مصر عليهم تباعًا، موضحًا أنه بنهاية العام الحالي ستكون مصر قد حصلت على 15 طائرة.

شاهد أيضا

وأعلنت شركة مروحيات روسيا (المدرجة ضمن مؤسسة Rostec)، أنها تستعد لتصدير الدفعة الثانية من مروحيات كا-52 الروسية، ضمن عقد تصدير أول كما أنها تقوم بتدريب مجموعة من الطيارين الأجانب.

وأوضحت وكالة «تاس» الروسية، في تقرير خاص تحت عنوان «مروحيات روسيا تعلن عن جاهزية الدفعة الثانية من مروحيات كا – 52 لمصر»، أن الدولة المقصودة ستحصل على الدفعة الأولى في المستقبل القريب، حيث ستطير المروحيات إليها قريبًا.

ولا تقل مروحيات «كا – 52» الملقبة بـ«التمساح»، في مواصفاتها الفنية والقتالية عن مروحية «AH-64» أباتشي الأمريكية، وإن كانت تتفوق عليها في كم التسليح الضخم وتنوعه والتفوق في إمكانيات الاشتباك مع الأهداف الجوية، والانفراد بالقدرة على قيادة القوات أو توجيه مجموعة من المروحيات، وفي السرعة ومدى الطيران والتحليق، وأيضًا حماية الطاقم، بسبب المقاعد القابلة للقذف مما لا يتوفر في الأباتشي، ومن المعروف أن بدن الطائرة مصمم بحيث يتحمل اشتباك الأسلحة الخفيفة، كما أن النسخة المعدلة للعمل مع حاملة الطائرات «الميسترال» تحمل مواصفات متطورة لم يعلن عنها بعد.