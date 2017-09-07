ضبط 4 سودانيين بعابدين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب "قطع الجيب"

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابي مكون 4 سودانيين؛ لاتهامهم بسرقة المواطنين بطريقة الاحتكاك وشق الجيب بسلاح أبيض.

التفاصيل بدأت اثناء مرور قوة أمنية من مباحث عابدين تمكنت من ضبط كلا من: "مالك إ."، 33 سنة، بحوزته سلاح أبيض، و"علاء ا."، 35 سنة، "إسماعيل ر."، 35 سنة، و"مصطفى ع."، 22 سنة، يحملون الجنسية السودانية، وبحوزتهم مبلغ 900 جنيه، وكارنيه محام بدولة السودان.

أمام المقدم حسام العشماوي، رئيس مباحث عابدين، اعترف المتهمون بسرقتهم بأسلوب الاحتكاك من "أحمد يوسف محمد يوسف"، 54 سنة، سوداني الجنسية.

أقر المتهمون بارتكاب 4 حوادث سرقة منها حافظة نقود بداخلها 20 ألف جنيه من مدرس بمنطقة شبرا، وأخرى بداخلها 7 آلاف جنيه من موظف بالمعاش، وثالثة بداخلها 3300 جنيه من مهندس حر بحلوان، و6 آلاف جنيه من مدرسة بشبرا.

وأمكن ضبط مبلغ 5500 جنيه من متحصلات نشاط المتهمين الإجرامي، وأضافوا أنهم أنفقوا باقي المبالغ المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

حُرر محضر بتلك الوقائع، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.