ألمانيا والصين تؤيدان تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

برلين - (أ ف ب):

اتفقت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينج على فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الأخيرة، بحسب ما اعلن الناطق باسم ميركل، الخميس.

وأعرب الزعيمان في اتصال هاتفي عن بالغ قلقهما حيال الوضع الراهن في كوريا الشمالية بعد أن أجرت بيونج يانج تجربتها النووية السادسة والأقوى، الأحد الماضي، بحسب ما أفاد شتيفن سيبرت الناطق باسم ميركل في بيان.

وقال البيان إن الاختبار "يمثل خطرا كبيرا على الامن في كامل المنطقة وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وأضاف سيبرت أن الزعيمين "دعوا لتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".

وتابع "في الوقت نفسه، ينبغي مواصلة الحوار للتوصل لتسوية سلمية".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستؤيد اتخاذ مجلس الأمن الدولي تدابير إضافية ضد كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الأخيرة.

لكن من غير الواضح ما إذا ما كانت الصين عازمة على دعم عقوبات جديدة في مجلس الامن الدولي، حيث تملك حق الفيتو كعضو دائم في المجلس.

وينظر للصين، أكبر داعم دبلوماسي واقتصادي لكوريا الشمالية، كلاعب رئيسي في الجهود لاقناع بيونج يانج بالتخلي عن برامج التسلح النووي.

وحذرت ألمانيا مرارا من اللجوء للحل العسكري في الأزمة المتصاعدة، داعية الى التوصل لحلول سلمية ودبلوماسية.