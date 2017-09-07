نقيب الصحفيين: خريجو الإعلام «مظلومون».. ولابد أن يكون لهم الأولوية

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مساء الخميس، إن قضية قيد خريجي التعليم المفتوح مُثارة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتعلق بنقابة الصحفيين فقط، بل أيضًا بالنقابات الأخرى.

أضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الصحفيين» لم تتخذ قرارًا بمنع قيد خريجي التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن ما يُثار حتى الآن مجرد نقاشات تتعلق بالجدد، وأنه لا مساس بالأعضاء القدامى.

وأكد نقيب الصحفيين، ضرورة الارتقاء بمستوى المهنة، دون الإضرار بأحد من الجادين في التعليم المفتوح، مشيرًا إلى أن بعض الخريجين الجدد لا يرتقي مستواهم إلى ما يجب أن يتوفر في أعضاء النقابة.

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سلامة أشار إلى أنه لم يعد هناك كلية إعلام واحدة في مصر، وهي إعلام القاهرة، حيث يوجد الآن الكثير من كليات الإعلام في جامعات خاصة وحكومية، مشدّدًا على أن خريجي هذه الكليات مظلومون، ولابد أن يكون لهم الأولوية في القيد والحصول على فرص العمل.