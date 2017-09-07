نقل 36 ألف سائح من الساحل الشمالي لكوبا بسبب إعصار "إرما"

هافانا - (د ب أ):

قامت السلطات الكوبية، الخميس، بنقل آلاف من السياح إلى أماكن آمنة، تحسبا لوصول إعصار "إرما" إلى سواحل الجزيرة الكوبية.

وقال التلفزيون الحكومي في كوبا، الخميس، إن أكثر من 36 ألف مصطاف تم نقلهم من الساحل الشمالي، المعرض بصورة أكبر لهبوب الإعصار، إلى أماكن آمنة داخل البلاد.

وأضاف التلفزيون أن السياح الأجانب نُقلوا إلى فنادق أخرى غير التي كانوا يقيمون بها على الساحل، بينما نُقل المصطافون الكوبيون إلى منازلهم.

يتوقع وصول الإعصار "إرما" هذه الليلة إلى السواحل الشمالية لكوبا.

تعتبر كوبا واحدة من أحب مقاصد السياح في منطقة الكاريبي، وقد وصل زوارها العام الماضي إلى اربعة ملايين سائح، جاءوا بصفة رئيسية من كندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

وضرب إعصار "ماثيو" شرق كوبا في أكتوبر العام الماضي، وتسبب في أضرار بالغة، إلا أنه لم يوقع ضحايا في الأرواح، لأن السلطات الكوبية كانت قد أخلت الأماكن المعرضة للخطر بصورة كبيرة قبل حلول الإعصار.