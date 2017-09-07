مران الأهلي| انتظام الدوليين.. وإصابة أجاي

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عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة قصيرة مع أحمد فتحي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص البدري على الإطمئنان على أحمد فتحي حيث يعاني اللاعب من إجهاد عام بعد مشاركته مع المنتخب الوطنى أمام أوغندا.

وانتظم الثلاثي الدولي؛ عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورامي ربيعة، في التدريبات الجماعية للفريق بعدما حصلوا على راحة من التدريبات أمس الأربعاء، وكان الثلاثي قد تغيب عن تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية لانضمامهم إلى صفوف منتخب مصر.

وغادر جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران فريقه المسائي، ولم يستكمل أجايي التدريبات حيث غادر المران برفقة طبيب الأهلي خالد محمود.

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وشهد المران، انتظام أحمد حمودي لاعب الفريق بعدما تغيب عن مران الأمس، بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، بسبب وفاة عمه.

فيما واصل مروان محسن برنامجه التأهيلي، تحت اشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

وخضع عماد متعب، مهاجم الفريق، إلى فحص طبي، قبل مران فريقه الجماعي، واجتاز متعب الكشف الطبي وشارك في الفقرة البدنية للفريق بعد أن تعرض أمس إلى كدمة في الضلوع خلال إلتحامه في تقسيمة الفريق.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش في العاشر من سبتمبر الجاري في افتتاحية مشوار الفريقين بالدوري الممتاز.