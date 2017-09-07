الإفتاء: الانتحار من أعظم الكبائر.. وعقابه «نار جهنم»

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قال الشيخ سالم سيد، عضو مركز الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الانتحار يُعد قتلًا للنفس وإزهاقًا للروح، لافتًا إلى أن ذلك مُحرم، موضحًا أن الله تعالى حذّر منه بقوله «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».

أضاف سيد، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، إلى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالنفس اهتمامًا بالغًا، حيث وضعت ما يُسمى بالكليات الخمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعِرض.

أوضح أن الانتحار من أعظم الكبائر، منوهًا بأن من يُقدِم على الانتحار متعمد، ومدرك لما يفعله فعقابه «نار جهنم».

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فيما أشار الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى إن الانتحار يُسمى في الكتب العلمية الموت بالاختيار، مبينًا أن الشخص الذي يلجأ إلى الانتحار لم يشعر بقيمته في الحياة.

وأكد أنه لا يوجد إحصائية دقيقة عن عدد حالات الانتحار في مصر، مضيفًا أن الشخص الذي يعاني من الاكتئاب يرى كل شيء بنظرة سوداء، وناشد الذين يعانون من توتر نفسي، ويشعرون برغبة في الانتحار، أن يتوجهوا إلى طبيب نفسي.