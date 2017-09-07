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الخارجية الفلسطينية: وصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"المزعوم" انتهاك صارخ

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مصراوي Masrawy

الخارجية الفلسطينية: وصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"المزعوم" انتهاك صارخ

07:47 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الخارجية الفلسطينية

رام الله - (د ب أ): 

نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بوصف السفير الأمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان، احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية بـ"المزعوم".

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن تصريح فريدمان يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وخروجا فاضحا على قرارات مجلس الأمن الدولي والمواقف المعلنة للإدارات الامريكية المتعاقبة".

واعتبرت الوزارة أن التصريح "يعد تناقضا صريحا مع الجهد الأمريكي المبذول لإعادة إطلاق عملية السلام، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني" المتوقفة منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن السفير الأمريكي سبق أن شارك قبل أشهر في إحياء إسرائيل لاحتلالها وضمها لشرق القدس، كما شارك في حفل زفاف بإحدى المستوطنات في شهر مايو الماضي.

وأكدت الخارجية رفضها لمواقف السفير الأمريكي واعتبرتها محاولات مكشوفة لـ"تبييض وجه الاحتلال، والتغطية على ما يقوم به من انتهاكات يومية وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، إن لم تكن تشجيعاً للاحتلال على مواصلة حربه على الوجود الفلسطيني".

وبحسب بيان الوزارة فإنها تواصل اتصالاتها ومتابعاتها لاستيضاح حقيقة الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية من تصريحات سفيرها، على قاعدة أن الطرف الفلسطيني يتعامل بكل إيجابية مع الجهد الأمريكي المبذول لاستئناف المفاوضات، ويبدي كل الحرص على إنجاحه من خلال مواصلة التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

 

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مصراوي Masrawy

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