الكرملين: من المبكر الحديث عن معاهدة سلام مع اليابان

موسكو - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديمتري بيسكوف، بأنه من المبكر جدا الحديث عن إطار زمني محتمل للتوقيع على معاهدة سلام مع اليابان، بيد أنه أشار إلى أن المزاج العام يتجه نحو إنجاز هذا الأمر.

وقال بسكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- " لا يمكن وضع إطار زمني هنا، إنها قضية معقدة وحساسة للغاية"، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية توقيع الاتفاق قبل شهر مارس 2018.

وأضاف أن روسيا واليابان في طريقهما نحو تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الثنائي المثمر، والذي لا يمكن التوصل إليه بدون العمل على خلق مناخ جيد يمكن من خلاله البحث عن حل بشأن معاهدة السلام".

ونوه بقوله: "ولهذا السبب، لا يوجد إطار زمني هنا، ولكن بالتأكيد يوجد اتجاه هام نحو إنجاز ذلك الأمر".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد أعلن اليوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

وقال آبي في ختام مباحثات أجراها مع بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك إن "الجانبين عازمان التوقيع بأيديهما على اتفاقية سلام بين البلدين".

وأوضح آبي، أن روسيا واليابان ستتعاونان في مجلس الأمن الدولي لمعالجة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية مشيرا إلى توافق وجهات نظر الجانبين حيال الوضع هناك، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك مستقبل لكوريا الشمالية إذا استمرت في طريق التصعيد.