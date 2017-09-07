أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: نصف مليون كيني مهددون بالمجاعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: نصف مليون كيني مهددون بالمجاعة

07:38 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة: نصف مليون كيني مهددون بالمجاعة

ارشيفية

نيروبي - (د ب أ): 

ذكرت الأمم المتحدة أن خطر المجاعة يهدد حوالي نصف مليون شخص في كينيا، بسبب الجفاف المستمر في منطقة وسط أفريقيا.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن هناك حوالي 3.4 مليون كيني لا يحصلون إلا على القليل من الطعام، بينما صار وضع نصف مليون منهم أشد خطورة، مضيفة أن حوالي 370 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في كينيا، سيدهارتا تشتري: "نقص المياه وتفشي الأمراض تسببا في زيادة وضع الاشخاص،الذين يعانون من الجوع ونقص التغذية ، سوءا".

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن هناك حاجة لحوالي 106 مليون دولار من أجل مساعدة المتضررين.

أدى توقف نزول الأمطار في شرق أفريقيا إلى حدوث حالة من الجفاف، الذي أدى إلى مجاعات في بعض مناطق كينيا وإثيوبيا والصومال وغيرها من البلدان الأفريقية.

وتتعرض دول جنوب السودان واليمن وشمال شرق نيجيريا لمجاعات مماثلة، إلا أن سبب هذه المجاعات في المقام الأول يكمن في الصراعات السياسية والعرقية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الهلال الأحمر الإيراني يستعد لإرسال مساعدات لمسلمي الروهينجا

    أخبار

  • الأمم المتحدة: 164 ألف شخص عبروا من بورما إلى بنجلادش

    أخبار

  • ارتفاع منسوب النيل الأزرق على الحدود السودانية الإثيوبية

    أخبار

  • الأمم المتحدة: التعليم الديني يمكن أن يواجه المتطرفين

    أخبار

إعلان

7614a1010d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية