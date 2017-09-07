الأمم المتحدة: نصف مليون كيني مهددون بالمجاعة

نيروبي - (د ب أ):

ذكرت الأمم المتحدة أن خطر المجاعة يهدد حوالي نصف مليون شخص في كينيا، بسبب الجفاف المستمر في منطقة وسط أفريقيا.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن هناك حوالي 3.4 مليون كيني لا يحصلون إلا على القليل من الطعام، بينما صار وضع نصف مليون منهم أشد خطورة، مضيفة أن حوالي 370 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في كينيا، سيدهارتا تشتري: "نقص المياه وتفشي الأمراض تسببا في زيادة وضع الاشخاص،الذين يعانون من الجوع ونقص التغذية ، سوءا".

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن هناك حاجة لحوالي 106 مليون دولار من أجل مساعدة المتضررين.

أدى توقف نزول الأمطار في شرق أفريقيا إلى حدوث حالة من الجفاف، الذي أدى إلى مجاعات في بعض مناطق كينيا وإثيوبيا والصومال وغيرها من البلدان الأفريقية.

وتتعرض دول جنوب السودان واليمن وشمال شرق نيجيريا لمجاعات مماثلة، إلا أن سبب هذه المجاعات في المقام الأول يكمن في الصراعات السياسية والعرقية.