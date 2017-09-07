بكري لأمريكا: اذهبوا ومعونتكم للجحيم.. كل ده عشان مش عايزين السيسي؟

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، تعقيبًا على أنباء خفض المساعدات الأمريكية لمصر، بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليبون دولار إضافية، إن «الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي للعرب، والرهان على الأمريكان خاسر، وإحنا مستغنيين عن المعونة، عزتنا وكرامتنا فوق كل شيء».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن قطر وراء القرارات الأمريكية، حيث أن عودة مصر لدورها الإقليمي والدولي أزعج الكثيرين، فضلًا عن أن تصنيف الجيش المصري ضمن الـ10 الأقوى في العالم وضع ضغطًا كبيرًا على إسرائيل.

تابع: «أمريكا لا تريد أن تقف مصر على قدميها، لا يريدون أن تكون مصر لاعبًا رئيسيًا في مواجهة الإرهاب، وأن تركز على ثوابت الأمة ووحدتها، أمريكا تريد أن نركع ونقبل الأيادي والأقدام.. مش مصر اللي هتعمل كده يا كونجرس أمريكي يا أسرى الصهاينة، مش هنعمل كده يا قطر وإسرائيل وتركيا، مصر أكبر منكم».

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واصل عضو مجلس النواب: «المصريين شعب عنيد وهنفضل ورا بلدنا، مش هنسمح بإنكم تذّلونا، الربيع العبري من الأصل صناعة أمريكية، أنتم صناع الإرهاب، كل شعارات أمريكا ضد الإرهاب كاذبة، وهي العدو الرئيسي والداعم الأول للإرهاب، أمريكا لا تعرف إلا العبيد ولا تريد أحدًا أن يرفع رأسه».

استكمل: «كل ده عشان مش عايزين عبد الفتاح السيسي؟ إحنا مستعدين ناكل الحشيش، نرجع لزمن (المِشّ القديم)، اذهبوا أنتم ومعونتكم للجحيم، ولكنكم لن تستطيعوا تركيع مصر والقبول بما تريدون، وبقول للمصريين إن القادم أصعب، لأن هدفهم مصر».