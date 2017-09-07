ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بالإسكندرية.. وأولياء أمور: هنجيب منين (صور)

التحرير

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معاناة حقيقة يعيشها الأهالى وأولياء أمور الطلاب هذا العام، بعد الارتفاع الجنونى الذى شهدته أسعار المستلزمات المدرسية.

"التحرير" أجرت جولة في سوق بيع المستلزمات المدرسية والأوراق الرئيسي بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية وإلتقت عدد من البائعين والأهالي.

قالت نسمة سعيد - صاحبة إحدى محلات بمنطقة المنشية، إن أسعار الشنط المدرسية المصرية الصنع تبدأ من 135 جنيهًا حتى 200 جنيهًا، أما أسعار الشنط المستوردة فتبدا من 250 جنيهًا وحتى 600 جنيهًا، وشنطة أطفال الحضانات تبدأ من 80 جنيهًا وحتى 195 جنيهًا مستوردة، أما المصرى فتبدا من 70 جنيهًا حتى 175 جنيهًا.

ولفتت صاحبة المحل إلى أن، الإقبال جيد جدًا رغم أن الأسعار في زيادة عن العام الماضي بنسبة 100%، قائلة: الناس بتشترى مضطرة عشان خاطر المدارس هيعلموا إيه بس مافيش حد يقدر ميشتريش يعنى الشنطة اللى كانت بـ70 جنيه بقت بـ200 جنيه والبضائع المستوردة كلها من الصين ولكن دى أصعب سنة علينا علشان الأسعار.

أما محمود محمد - بائع في إحدى محلات بيع الأدوات المدرسية، فأوضح أن الكرسات 40 ورقة يُباع الباكو به 15 كراسة بـ26 جنيهًا و60 ورقة يُباع 10 كراسات بـ25 جنيهًا، و80 ورقة الباكو 10 كراسات بـ32 جنيهًا، و100 ورقة باكو به 8 كراسات بـ 32 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% بالنسبة للكراسات، مضيفًا أن الأقلام الجاف تبدأ من 2 جنيه وحتى 30 جنيه والرصاص من جنيه وحتى 3 جنيهات.

وأضاف محمد، أن الإقبال كبير وهذا طبيعى، قائلًا: حتى لو كانت الأسعار زيادة 4 أضعاف الناس مضطرة تشتري مشيرًا إلى أن مستلزمات المدارس ضرورية مثل الطعام والشراب، كما أن الأهالي بمقدورهم الاستغناء عن اللحوم ولا يستطيعون ذلك مع المستلزمات المدرسية.

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وعن باقى الأسعار، أشار محمد إلى أن الجومة العلبة "الأستيكة" بـ30 جنيه، واللانش بوكس ما بين 10 إلى 35 جنيهًا للأندونيسى، لافتا أن هُناك اختلافًا كبيرًا بالنسبة لجودة كل منهما، أما "الزمزمية" فسعرها بـ100 جنيه، وهُناك بدائل بـ35 جنيهًا .

وفي سياق متصل، أعربت وفاء عمر - إحدى أولياء الأمور، عن غضبهم من الارتفاع الجنونى للأسعار قائلة: أنا معايا 3 بنات نزلت علشان اشترى لهم شنط مدارس وكراسات وأقلام صرفت 2000 جنيه، ليس بس كده حرام اللى بيحصل لما الشنطة الواحدة عاملة 400 جنيه واجيب كراسات وأقلام بـ800 جنيه احنا هنلاحق على إيه ولا إيه على حد قولها.

والتقط مصطفي مرعي، موظف، طرف الحديث قائلًا: "عندى ولدين توأم في حضانة نزلت اشترت الشنطة واحدة بي 350 جنيه، وشوية حاجات مطلوب كراسات وأقلام و لانش بوكس، دفعت 1500 جنيه، مضيفا: "دول لسه أطفال في البداية وأصرف كل دة حرام، في الوقت الذى أكد فيه "ياسين صبرى"، أنه اشترى كيلو من اللحوم خلال عيد الأضحي ولا يقدر على شراء مستلزمات المدارس هذا العام، ويعقب: "هنجيب منين لكل ده".