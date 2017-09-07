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بكري عن إلغاء حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية: خطوة مهمة

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بكري عن إلغاء حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية: خطوة مهمة بكري عن إلغاء حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية: خطوة مهمة

التحرير

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أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، بقضاء الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.

قال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الحكم يعني عودة 1600 موظف عُينوا في وقتِ سابق لمدة 4 أشهر، بعدما نجحوا في الاختبارات، وتم فصلهم بحكم قضائي صدر في 2016، وقضوا 9 أشهر مستبعدين، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يُمثل «خطوة مهمة بالفعل»، حيث أن هؤلاء الموظفون تحملوا كافة المصاعب حتى نالوا الحكم.

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التحرير

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