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أمير الكويت يصل البيت الأبيض للقاء ترامب

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مصراوي Masrawy

أمير الكويت يصل البيت الأبيض للقاء

07:24 م الخميس 07 سبتمبر 2017

أمير الكويت يصل البيت الأبيض للقاء ترامب

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

واشنطن - (أ ش أ):

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما أزمة قطر.

ذكرت ذلك قناة " سكاي نيوز"، اليوم الخميس، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له قد وصل في وقت سابق أمس، إلى مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن في زيارة رسمية.

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