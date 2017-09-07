أمير الكويت يصل البيت الأبيض للقاء ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما أزمة قطر.

ذكرت ذلك قناة " سكاي نيوز"، اليوم الخميس، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له قد وصل في وقت سابق أمس، إلى مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن في زيارة رسمية.