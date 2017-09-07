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الخارجية تكشف حقيقة خفض الكونجرس المساعدات المقدمة لمصر

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الخارجية تكشف حقيقة خفض الكونجرس المساعدات المقدمة لمصر الخارجية تكشف حقيقة خفض الكونجرس المساعدات المقدمة لمصر

التحرير

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صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأن الكونجرس الأمريكى مازال فى مرحلة التداول الداخلى بين مجلسى النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، ولم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية فى هذا الشأن حتى الآن.

جاء ذلك ردا على استفسار حول صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار لجنة بمجلس الشيوخ تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر فى عام 2018.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية فى ميزانية 2018 دون أيه تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة فى مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالى فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسى الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة.

 

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التحرير

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