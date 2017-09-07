الحرة: لجنة بالكونجرس تخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر

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ذكرت قناة "الحرة"، اليوم الخميس، أن لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، قررت خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

وأقرت اللجنة الخفض وعزته إلى ما وصفته بالسياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان.

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وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الإدارة الأمريكية في أغسطس وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية بسبب "فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية".

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.