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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج «بدون كفن» (صور)

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شهد المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام مساعد بمحافظة سوهاج، جلسة الصلح بين عائلتي «النقانقة، والشهاينة» التى بدأت بالقرآن الكريم، بالسرادق الذي أقيم بناحية قرية نقنق بمركز ومدينة دار السلام وذلك في الخصومة الثأرية بينهما التي راح ضحيتها مواطن من العائلة الثانية وإصابة أخر من العائلة الأولي بسبب خلافات الجيرة .

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وأشاد شلبي بالعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن ورجال الدين، وكل من ساهم فى إتمام الصلح، داعيًا إلى طرح الخلافات جانبا والتفرغ لبناء المستقبل، وأكد أهمية المصالحات في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.

وأسدل الستار على الخصومة الثأرية باعتذار عائلة النقانقة لأهل المتوفى من عائلة الشهاينة، وتم قسم الصلح بين الطرفين، وسط فرحة الآلاف الذين حضروا مراسم الصلح وبدون تسليم أى أكفان .

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