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أقدم تاجر جلود بالفيوم: الشغل قل كتير عن السنين اللي فاتت (صور)

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التحرير

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"سيد محمد".. أقدم تاجر لتجميع جلود الأضاحي بمحافظة الفيوم، حيث يشتهر بتجميع الجلود على كوبري الشيخ سالم بوسط مدينة الفيوم كل عام.

يقول "عم السيد"، وقد تجاوز الستين من العمر، في تصريحات لـ"التحرير"، أن جلود الأضاحي قلت كثيرًا عن الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار الذي جعل ذبح الأضاحي للأغنياء فقط، أما الطبقة المتوسطة فلم يذبح من أبنائها إلا القليل، لافتا إلى أن كل مهمته هو تجميعها فقط ثم بيعها للمدابغ التي تدبغها وتصدرها للخارج، موضحًا أنه يجمعها منذ 42عامًا على الشيخ سالم بوسط مدينه الفيوم، وأنّ له زبائن كل عام يأتون له خصيصًا.

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وعن الجلود هذا العام، أوضح عم سيد أنّ جلد الخروف بـ 5 جنيهات، والماعز بثلاثة جنيهات، وجلد "الجاموس" الأنثى بـ 300 جنيهًا، أمّ العجل الذكر فهو أغلى أنواع الجلود بـ 500 جنيه، مشيرًا إلى أنه يختلف سعر الجلد في نفس النوع، حسب سلامة الجلد وخلوه من القطوع، وسُمكه.​

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