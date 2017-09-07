"الأعلى للآثار": تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول الهرم ووادي الملوك 15 أكتوبر

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطبيق زيادة أسعار التذاكر الخاصة لدخول الهرم الأكبر ومقابر وادي الملوك، اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل، بدلًا أول نوفمبر 2017.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار-في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن تطبيق زيادة الأسعار على معبد أبو سمبل وقت تعامد الشمس، أما باقي العام بالأسعار المتعرف عليها.

وكان المجلس الأعلي للآثار قد أرسل إخطارًا لغرفة شركات السياحة، بتطبيق زيادة أسعار التذاكر على بعض الأماكن الأثرية.

كما تتضمن الإخطار الموافقة على إدراج متحف الطفل بالمتحف المصرى بالتحرير إلى لائحة حفلات إقامة أعياد الميلاد للأطفال بالمتحف؛ للمساهمة فى نسبة الموارد المالية للوزارة، على أن تكون الرسوم بمبلغ ألف جنيه بحد أقصى 100 طفل، تحت إشراف الإدارة بالمتحف.

ووافق المجلس الأعلى الآثار على تشغيل طفطف القلعة بعد مواعيد العمل الرسمية، على أن تكون أسعار تشغيل فى الحفلات والفعاليات، بمبلغ 1500 جنيه في عقود القران، و2500 جنيه فى الحفلات والمهرجانات، على أن تكون سعر التذكرة للفرد 5 جنيهات للمصري، و 10 جنيهات للأجنبي، مع توفير زى مناسب للسائقين والموافقة على استخدم الطفطف فى الإعلانات.