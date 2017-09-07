رئيس الوزراء يوافق على عرض 9 قطع أثرية بمعرض في إيطاليا

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على عرض 9 قطع أثرية بمعرض مصر "الاكتشاف الاستثنائي للفرعون أمنحتب الثاني" بالمتحف الثقافي الجديد بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 13 سبتمبر الجاري حتى 7 يناير القادم.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سالمة إلى أماكنها مرة أخرى بمصر.

كما نص القرار على أن تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل مؤسسة "24 ساعة ثقافة" الإيطالية جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات، والتأمين والنقل والشحن.