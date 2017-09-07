أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوافق على عرض 9 قطع أثرية بمعرض في إيطاليا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوافق على عرض 9 قطع أثرية بمعرض في إيطاليا

07:09 م الخميس 07 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يوافق على عرض 9 قطع أثرية بمعرض في إيطاليا

شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على عرض 9 قطع أثرية بمعرض "الاكتشاف الاستثنائي للفرعون أمنحتب الثاني" بالمتحف الثقافي الجديد بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 13 سبتمبر الجاري حتى 7 يناير القادم.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سالمة إلى أماكنها مرة أخرى بمصر.

كما نص القرار على أن تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل مؤسسة "24 ساعة ثقافة" الإيطالية جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات، والتأمين والنقل والشحن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل "الوطنية للحوكمة" برئاسة السفير أشرف

    أخبار

  • "الآثار": واقعة الصور العارية لسائحة بالهرم والكرنك "قديمة".. واتخذنا

    أخبار

  • رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون

    أخبار

  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي عقب اجتماع

    أخبار

إعلان

2d5154ce79.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش