بالصور.. إعدام 750 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعدمت حملة مشتركة من الطب البيطري ومباحث التموين ومجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لحومًا فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، جرى ضبطها في حملات سابق، قبل عيد الأضحى، وذلك وفق توجيهات الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، واللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق.

شُكلت الحملة من الدكتور مجاهد عبد السلام فهمي، رئيس قسم التفتيش على المجازر واللحوم بإدارة دسوق البيطرية، وعبد الستار هليل، بمباحث التموين بكفر الشيخ، وعمران ترابيس، مفتش أغذية بإدارة دسوق الصحية، ومحمد خليفة، مسئول البيئة بمجلس مدينة دسوق، وتوجهت إلى مقلب القمامة الرئيسي بقرية شباس الملح، لإعدام تلك اللحوم الفاسدة، وتبين أنها 750 كيلو جرام لحوم فاسدة، ضبطت لدى أحد المخالفين.

كان المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، قاد حملة مشتركة من الطب البيطري، والتموين، بالتنسيق مع اللواء عماد أبو النور، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، وتحت إشراف العميد محمد عما، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، وجرى ضبط 750 كيلو لحوم فاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة أحد أصحاب مصانع اللحوم المجمدة، وصاحب محل جزارة، بمدينة دسوق، وكانت معدة للبيع على المواطنين.