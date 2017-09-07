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روسيا: مناورات "الغرب-2017" العسكرية ليست موجهة ضد أحد

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مصراوي Masrawy

: مناورات "الغرب-2017" العسكرية ليست موجهة ضد أحد

07:14 م الخميس 07 سبتمبر 2017

مناورات - ارشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، لرئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو"، بيتر بافل، أن المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب-2017" تتسم بطابع دوري وليست موجهة ضد أحد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس ، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية أطلع أيضا رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي على تفاصيل هذه المناورات الاستراتيجية المرتقبة ، مؤكدا أنها ذات طبيعة دورية دفاعية وغير موجهة ضد دول أخرى.

وكانت وزارة الخارجة الروسية قد أكدت في وقت سابق أن المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة المعروفة بــ "الغرب ــ 2017" تتسم بطابع دفاعي بحت ، واصفة ضجة وسائل الإعلام الغربية حولها بالمفتعلة والهادفة إلى تبرير إجراءات تعزيز الحضور العسكري لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق.

وأوضحت الخارجية الروسية أن عدد العسكريين المشاركين في هذه المناورات لا يتعارض مع وثيقة فيينا لعام 2011. وستجري مناورات "الغرب — 2017" الروسية البيلاروسية المشتركة في الفترة من 14 وحتى 29 سبتمبر الجاري على أراضي بيلاروسيا. وسيشارك فيها حوالي 12700 عسكري، بالإضافة إلى نحو 70 طائرة ومروحية ونحو 680 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 250 دبابة ونحو 200 من المدافع وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون ونحو 10 سفن.

يُذكر أن عددا من دول "الناتو" أعرب عن قلقه من هذه المناورات، بينما صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، بأنها لا تمثل تهديدا على دول الحلف. ودعا ستولتنبرج روسيا إلى الالتزام بتعهداتها بشأن شفافية المناورات والوفاء بوثيقة فيينا حول إجراءات تعزيز الثقة والأمن في أوروبا.

 

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