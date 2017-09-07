الخارجية: خفض الكونجرس للمساعدات الأمريكية لمصر في مرحلة التداول

القاهرة - ) أ ش أ(

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس ، بأن الكونجرس الأمريكي مازال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، ولم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.

جاء ذلك ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار لجنة بمجلس الشيوخ تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في عام 2018.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أيه تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة.