محافظ بني سويف: قرار جمهوري بنزع ملكية 72 فدانًا لتنفيذ "محور عدلي منصور"

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2017، بنزع ملكية مساحة 72 فدانًا ضمن المساحة المحددة لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور بمدينة بني سويف، واعتبار مشروع إنشاء المحور من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن صدور قرار نزع الملكية لهذا المشروع جرى في وقت قياسي نظرًا لأهمية المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا، تنفذه الدولة ضمن جهودها في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن المحافظة نفذت الإجراءات المطلوبة لنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية وكشف الملاك الظاهرين والحصول على موافقة الزراعة، وإيداع مبلغ مالي يقدّر بالملايين لهيئة المساحة تحت حساب صرف التعويضات فور الانتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية، انطلاقًا من دور المحافظة في الحفاظ على حقوق المواطنين والحرص في نفس الوقت على سرعة تنفيذ المشروع.

وتابع محافظ بني سويف قائلا: "جرى إعداد مذكرة إيضاحية وإرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في وقت قياسي إلى وزارة التنمية المحلية، مرورًا بمجلس الوزراء، انتهاءً برفعه إلى رئيس الجمهورية وصدور القرار".

كما أوضح " حبيب" أن صدور هذا القرار يمثل دفعة قوية لاستمرار تنفيذ المشروع بوتيرة أسرع، وإنجاز أعلى نظرًا لأهمية هذا الموضوع واعتباره معوقًا رئيسيًا استدعى تدخل المحافظة أكثر من مرة للتعامل مع اعتراضات المواطنين "مُلاك الأراضي" لاستمرار تسهيل الأعمال، ما تسبب في انخفاض معدل الإنجاز عن المستهدف في الفترة الماضية.

وأكد المحافظ، أن صدور هذا القرار في وقت قياسي، والذي يعد من أسرع القرارات التي صدرت في هذا الشأن، يمثل ردًا عمليًا على ما أثاره البعض من محاولات التشكيك في المشروع، وإمكانية صدور قرار نزع ملكية للمشروع الذي يمثل نقلة نوعية للمحافظة في كافة المجالات، وحلمًا طال انتظار المواطن "السويفي" له.