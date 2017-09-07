مقتل مسؤولة كتيبة النساء بتنظيم "داعش" في الحويجة العراقية
مقتل مسؤولة كتيبة النساء بتنظيم "داعش" في الحويجة العراقية
07:04 م الخميس 07 سبتمبر 2017
قصف جوي - ارشيفية
بغداد - (أ ش أ):
أعلن مصدر محلي في محافظة كركوك، الخميس، مقتل مسؤولة كتيبة النساء في تنظيم "داعش" الإرهابي وزوجها واثنين من أبنائها في قصف جوي بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة استهدف معسكرا ميدانيا للتنظيم.
ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن المصدر قوله" إن مسؤولة كتيبة النساء في تنظيم "داعش" داخل قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والملقبة بأميرة نساء "داعش" قتلت مع زوجها واثنين من أبنائها بقصف جوي .
وأضاف المصدر أن القصف الجوي ارتفعت وتيرته بشكل لافت في الحويجة خلال الأيام الماضية واستهدف مقرات ومعسكرات للتنظيم الإرهابي ، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التنظيم.
وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة أعلنت، في وقت سابق عن قرب انطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك من قبضة التنظيم الإرهابي ، فيما قررت إطلاق تسمية "قادمون يا حويجة" على العملية.
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